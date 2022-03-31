Член украинской делегации объяснил роль миллиардера Абрамовича в переговорах делегаций Украины и России

Роман Абрамович

CentralAsia (CA) - Бизнесмен Роман Абрамович является посредником во время переговоров российской и украинской делегаций, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью «Украина 24».

«Что касается Романа Абрамовича, это практически официальная информация, что он является посредником, который занимается обеспечением переговорной логистики между группами, которые достаточно прохладно, мягко говоря, относятся одна к другой - у нас же война. И для того, чтобы сам переговорный процесс был более мобильным, более конструктивным и так далее, - именно над этим работает Роман Абрамович», - объяснил он.

По словам Подоляка, без Абрамовича сторонам было бы сложнее договориться о встрече.

«Он довольно эффективно над этим работает - вы же видите, что у нас переговоры идут, постоянно и в онлайн-формате, и в очном формате. Поэтому я считаю, что его роль - одна из ключевых. Если бы не было такого посредника, намного сложнее нам бы было устанавливать коммуникацию», - рассказал член украинской делегации.

Кремль в свою очередь заявлял во вторник, что Абрамович не является официальным членом российской делегации. По словам представителя президента РФ Дмитрия Пескова, бизнесмен «задействован в обеспечении определенных контактов между российской и украинской стороной».

28 марта газета Times писала, что Абрамович передал президенту РФ Владимиру Путину записку от президента Украины Владимира Зеленского. В ней, по данным издания, была изложена позиция Украины по условиям мирного соглашения.