Российско-украинские переговоры возобновятся 1 апреля, - член украинской делегации

CentralAsia (CA) - Новый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию кризиса пройдет онлайн 1 апреля, сообщил в Telegram-канале член украинской делегации, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Арахамия также сообщил, что надеется через неделю подготовить наработки для дальнейшей встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Украина настаивает, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси.

29 марта стороны встречались в Стамбуле, во дворце Долмабахче. Изначально планировалось, что переговоры продлятся два дня, но в итоге они завершились уже в первый: Москва и Киев заявили, что достигли значительного прогресса.

До встречи в Стамбуле стороны приезжали на очные переговоры в Белоруссию (там состоялись три раунда), а также проводили встречи в онлайн-формате.