экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Российско-украинские переговоры возобновятся 1 апреля, - член украинской делегации

CentralAsia (CA) -  Новый раунд российско-украинских переговоров по урегулированию кризиса пройдет онлайн 1 апреля, сообщил в Telegram-канале член украинской делегации, председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

Арахамия также сообщил, что надеется через неделю подготовить наработки для дальнейшей встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, Украина настаивает, чтобы такая встреча состоялась не на территории России или Беларуси.

29 марта стороны встречались в Стамбуле, во дворце Долмабахче. Изначально планировалось, что переговоры продлятся два дня, но в итоге они завершились уже в первый: Москва и Киев заявили, что достигли значительного прогресса.

До встречи в Стамбуле стороны приезжали на очные переговоры в Белоруссию (там состоялись три раунда), а также проводили встречи в онлайн-формате.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print
  • Спецслужбы Узбекистана обнаружили иностранную майнинг-ферму, добывшую криптовалюту на $7,7 млн
  • В Таджикистане банки не принимают наличные доллары - СМИ
  • В Кремле прокомментировали итоги переговоров России и Украины в Стамбуле


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com