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Лавров назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии
Сергей Лавров
Сергей Лавров

CentralAsia (KG) -  Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии недопустимым и отметил, что Москва выступает против возможности реализации подобных инициатив.

Об этом он заявил в четверг на третьей министерской конференции стран - соседей Афганистана (Россия, КНР, Иран, Пакистан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан), сообщает ТАСС.

«Считаем неприемлемым размещение любой военной инфраструктуры США и НАТО или обслуживающих их афганцев на территории соседних государств, в первую очередь в Центральной Азии. Подобные замыслы противоречат интересам безопасности наших государств и противоречат обязательствам, которые вытекают из уставных документов Организации договора о коллективной безопасности», — заявил глава МИД РФ.

Кроме того, он отметил, что к обращениям, которые касаются размещения афганских беженцев на территории соседних стран, стоит относиться с большой осторожностью, и призвал тщательно просчитывать все возможные последствия для той или страны и безопасности региона в целом. Зачастую, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, подобные инициативы сопровождаются «благородными гуманитарными лозунгами», а на деле приносят много проблем.

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