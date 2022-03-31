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В Италии конфисковали Mercedes Maybach Алишера Усманова за 600 тысяч евро
Продолжение: Минфин США сделал исключение по санкциям для миллиардера Алишера УсмановаПредыстория: США и Великобритания ввели санкции против Алишера Усманова

CentralAsia (UZ) -  В Италии налоговая полиция конфисковала бронированный Mercedes Maybach, принадлежащий российскому олигарху узбекского происхождения Алишеру Усманову, стоимостью 600 тысяч евро. Об этом сообщает издание The Times.

Отмечается, что находящийся под санкциями США, Британии и ЕС Усманов приобрел свой пятитонный бронированный Maybach Mercedes S650 Guard VR10 на Сардинии в 2018 году за свыше 600 тысяч евро.

Усманов, которого когда-то называли самым богатым человеком в Великобритании, уже потерял виллу стоимостью 17 млн. евро на Сардинии и шесть компаний с активами на сумму 66 миллионов евро.

Автомобиль, конфискованный итальянскими властями, является сверхзащищенным от различных сценариев нападения. К примеру, в Mercedes объясняют, что этот автомобиль имеет одну сплошную панель пола в сочетании с бронированным покрытием и может противостоять одновременному взрыву двух ручных гранат.

Во время нападения водитель или пассажиры могут нажать кнопку для предупреждения, а домофонная система с громкоговорителем позволяет пассажирам общаться с внешним миром. Установлена также внутренняя подача воздуха на случай газовых атак, а шины автомобиля спроектированы так, чтобы их можно было использовать даже в спущенном состоянии.

Алишер Усманов - №6 в России по состоянию, является владельцем компаний Металлоинвест и Мегафон. Состояние упало с 21,6 млрд долларов до 18,9 млрд долларов после введения санкций.

Италия в начале марта заморозила две виллы российского олигарха Владимира Соловьева стоимостью 8 миллионов евро, а также виллу олигарха Алишера Усманова.

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