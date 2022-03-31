В Канберре состоялись переговоры между МИД Монголии и Австралии

CentralAsia (MNG) - 29 марта 2022 года в Канберре состоялись 4-е переговоры старших должностных лиц между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел и торговли Австралии. Встреча проходила под председательством госсекретаря Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж и заместитель секретаря геостратегической группы министерства иностранных дел и торговли Австралии Джастин Хейхерст соответственно.

В ходе встреч высокопоставленных официальных лиц обе стороны обсудили и обменялись мнениями о текущем состоянии двусторонних отношений, совместных мероприятиях и мероприятиях, которые будут организованы в рамках 50-летия установления дипломатических отношений, сотрудничестве в таких областях, как политика, торговля, и инвестиции, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, образование, а также международные и региональные вопросы, представляющие взаимный интерес.

Государственный секретарь Анхбаяр Нямдорж провел двустороннюю встречу с заместителем госсекретаря Джастином Хейхерстом и принял участие в церемонии открытия «Комнаты Монголии» Института Монголии в Австралийском национальном университете. Он также встретился с ректором Австралийского национального университета и бывшим министром иностранных дел Джули Бишоп и вице-канцлером Австралийского национального университета и лауреатом Нобелевской премии профессором Брайаном Шмидтом и обсудил возможности дальнейшего развития монголоведения в Австралии, университетское партнерство и расширение студенческих обменов.

Также госсекретарь Анхбаяр Нямдорж провел встречи с заместителем генерального директора Австралийской комиссии по торговле и инвестициям Филиппой Кинг, а также представителями австралийского бизнеса и обменялся мнениями по стимулированию торговли и инвестиций и реализации совместных программ и проектов.

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