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Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан завершился

CentralAsia (UZ) -  Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан завершился.

На состоявшихся 29 марта в Ташкенте встречах на высшем уровне достигнут ряд важных договоренностей. 30 марта лидеры продолжили искренний диалог в городе Хиве.

В аэропорту высокого гостя проводил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщили в пресс-службе 31 марта.

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