Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан завершился

- Узбекистан, общество
- 11:56, 31 марта 2022
- Просмотров: 351 EnglishКыргызча
CentralAsia (UZ) - Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан завершился.
На состоявшихся 29 марта в Ташкенте встречах на высшем уровне достигнут ряд важных договоренностей. 30 марта лидеры продолжили искренний диалог в городе Хиве.
В аэропорту высокого гостя проводил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщили в пресс-службе 31 марта.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.