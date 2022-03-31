Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан завершился

CentralAsia (UZ) - Официальный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан завершился.

На состоявшихся 29 марта в Ташкенте встречах на высшем уровне достигнут ряд важных договоренностей. 30 марта лидеры продолжили искренний диалог в городе Хиве.

В аэропорту высокого гостя проводил глава Узбекистана Шавкат Мирзиеев, сообщили в пресс-службе 31 марта.