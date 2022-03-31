Организация Исламской конференции выступает за единство, справедливость и развитие, - премьер-министр Пакистана Имран Хан

CentralAsia (KG) - В Исламабаде (Пакистан) прошла 48-я сессия Совета министров иностранных дел Организации исламского сотрудничества. Премьер-министр Пакистана Имран Хан по этому случаю обратился к общественности.

«Организация Исламской конференции (ОИК) министров иностранных дел в Исламабаде по случаю 75-летия независимости Пакистана является выдающимся проявлением мусульманской солидарности с Пакистаном.

Организация исламского сотрудничества является второй по величине межправительственной организацией в мире и представляет коллективный голос исламского мира.

На протяжении многих лет организация активно продвигала общие интересы и цели исламского мира. Он стремился содействовать международному миру и безопасности, взаимопониманию и диалогу между цивилизациями, культурами и религиями, а также укреплять благородные исламские ценности мира, справедливости и взаимного уважения.

Встреча в Исламабаде происходит в критический момент мировой истории. Структуры глобальной безопасности и экономического порядка, установленные в 1945 году, были подорваны повторяющимся односторонним применением силы, новой «Холодной войной» и растущим неравенством между странами и внутри них, усугубленным пандемией COVID-19, воздействием изменения климата и технологическая революция. Исламские страны должны осторожно ориентироваться в этих «новых реалиях» и активно формировать формирующийся миропорядок для реализации своих индивидуальных и коллективных интересов.

Для достижения этой цели они должны в первую очередь поддерживать и сохранять свой собственный суверенитет и территориальную целостность, поддерживая принципы, избегая участия в соперничестве великих держав, разрешая межисламские споры и предотвращая иностранное вмешательство и интервенцию.

Во-вторых, как сила мира и справедливости, ОИК должна продолжать поддерживать справедливое дело Палестины и Кашмира, направленное на самоопределение и освобождение от иностранной оккупации. Хотя эти цели обескураживают, я убежден, что дуга истории склоняется к справедливости.

Попытка Индии навязать Джамму и Кашмиру окончательное решение, лишив его самобытности, изменив демографию и жестоко репрессировав его народ, потерпит неудачу.

Прочный мир и стабильность в Южной Азии зависят от мирного урегулирования спора о Джамму и Кашмире в соответствии с соответствующими резолюциями Совета Безопасности ООН и пожеланиями кашмирского народа.

Мы стремимся к дружеским отношениям со всеми соседями, в том числе с Индией. Нью-Дели должен создать условия, способствующие искреннему и ориентированному на результат диалогу с Пакистаном и кашмирцами, отменив свои односторонние меры в оккупированном Кашмире, включая демографические изменения, и прекратив грубые и широкомасштабные нарушения прав человека.

Спустя 40 лет появилась реальная возможность восстановить мир и безопасность в Афганистане и регионе. Мы должны действовать коллективно, чтобы предотвратить гуманитарный кризис и экономический коллапс в Афганистане, и активно взаимодействовать с афганскими властями для продвижения прав человека, особенно прав женщин, поощрять более широкое участие и разрабатывать эффективные стратегии по устранению террористической угрозы в стране.

Мы должны продвигать и находить собственные решения проблем, стоящих перед мусульманским миром. Крайне важно урегулировать конфликты в Сирии, Ливии и Йемене путем компромисса и сотрудничества между заинтересованными исламскими странами и исключить немусульманское вмешательство в эти конфликты.

ОИК следует серьезно рассмотреть вопрос о создании собственной архитектуры мира и безопасности для содействия разрешению конфликтов путем диалога и переговоров всякий раз, когда возникают споры между мусульманскими странами или между ними и немусульманскими странами или образованиями. Мусульманский мир в целом хорошо обеспечен человеческими и природными ресурсами. Нам необходимо лучше координировать свои действия в целях использования взаимодополняемости и наращивания потенциала.

Совместные действия ислама в экономической и коммерческой сферах станут важным шагом на пути к большему политическому сближению и солидарности. Пандемия COVID-19 и изменение климата усугубили наши социально-экономические проблемы. Они также предоставили новые возможности для пересмотра приоритетов, направленных на сплочение внутри ОИК. Исламские страны должны присоединиться к другим развивающимся странам, чтобы мобилизовать достаточные ресурсы для восстановления после пандемии и реализации целей устойчивого развития. Это должно включать облегчение бремени задолженности и реструктуризацию, выполнение целевого показателя официальной помощи в целях развития в размере 0,7 процента, перераспределение неиспользованных 400 миллиардов долларов США в виде новых специальных прав заимствования, более крупное кредитование многосторонними банками развития, масштабные инвестиции государственного и частного секторов в устойчивую инфраструктуру и мобилизацию из обещанных 100 миллиардов долларов плюс ежегодно в виде климатического финансирования.



Мы также должны требовать справедливого и равного отношения к международным финансам, торговле и налогообложению. Мы должны смело пресечь и обратить вспять ежегодный отток миллиардов долларов из наших стран в «тихие убежища» посредством коррупции, мошенничества, уклонения от уплаты налогов и уклонения от уплаты налогов. Странам ОИС необходимо подготовиться к основанной на знаниях, интегрированной и цифровой глобальной экономике будущего.



Следует создать «Комиссию будущего» ОИК для изучения тенденций в науке и технике, торговле и финансах и рекомендации четкой долгосрочной стратегии. Мы должны развивать экономическое сотрудничество со всеми странами и группами, как с Западом, так и с Востоком.



В то же время мы должны использовать экономическую взаимодополняемость исламских стран, используя Исламский банк развития и другие институты ОИК. Специальная рабочая группа экспертов могла бы разработать план экономического, финансового, торгового и технологического сотрудничества между государствами-членами ОИС.



Наконец, мы должны содействовать глобальному уважению нашей веры, ислама, и обеспечивать защиту каждому мусульманину во всем мире. Мы должны решительно возражать против клеветы или оскорбления Ислама, нашей Священной Книги или нашего Святого Пророка, мир ему.



Худшим проявлением исламофобии является официально санкционированная кампания по превращению Индии в исключительно индуистское государство. Существует опасность геноцида против мусульман в Индии. Меня воодушевляет консенсусное принятие Генеральной Ассамблеей ООН резолюции, предложенной Пакистаном совместно со странами ОИК, в которой 15 марта провозглашается Международным днем борьбы с исламофобией.



Мы будем продолжать наводить мосты, поощрять уважение ко всем религиям и верованиям и продвигать глобальный диалог между цивилизациями для содействия мирному сосуществованию и межконфессиональной гармонии. Пакистан всегда будет оставаться крепостью ислама и защитником прав и интересов мусульман всего мира.



Я надеюсь воплотить в жизнь видение нашего основателя по преобразованию Пакистана в современное демократическое исламское государство всеобщего благосостояния, соблюдающее заветы нашего Святого Пророка, мир ему и благословение, как это практикуется в Риясат-э-Мадина».

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