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Монгольское ООО Gerege Systems лицензировано как платежная система

CentralAsia (MNG) -  ООО Gerege Systems получило разрешение на осуществление деятельности в качестве платежной системы от Монгольского банка (Центральный банк Монголии), выполнив требования, изложенные в Законе о национальных платежных системах.

С этой специальной лицензией Gerege systems будет готов к запуску своих ключевых продуктов, таких как Gereg Smart POS, Gerege Tax POS и Gerege Sales POS, которые разрабатывались в течение последних двух лет.

В ходе церемонии награждения заместитель управляющего Монгольским банком Г.Энхтайван подчеркнул, что для финтех-компаний важно соблюдать закон, внедрять платежные услуги, отвечающие интересам потребителей, обеспечивать конфиденциальность и безопасность, работать быстро и надежно.

Gerege systems стремится усердно работать над тем, чтобы упростить и облегчить повседневную жизнь людей, используя преимущества стремительного технического прогресса по всему миру, предоставляя потребителям высококачественные услуги и становясь ведущей международной компанией в области корпоративного управления.

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