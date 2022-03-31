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В Госдуме назвали возможные сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав России
Виктор Водолацкий
Виктор Водолацкий
Предыстория: Южная Осетия намерена присоединиться к России

CentralAsia (CA) -  Референдум, на котором жители Южной Осетии выскажутся по вопросу о вхождении в состав России, может пройти в мае-июне. Об этом ТАСС 31 марта заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Думаю, что 10 апреля, когда в Южной Осетии будут проходить выборы президента республики, будут уже понятны сроки референдума, когда они его объявят. После выборов, приведения к присяге президента, он проведет эту процедуру. Я думаю, что она займет не много времени — май-июнь», - сказал Водолацкий.

Вхождение в состав РФ собеседник агентства назвал мечтой многих жителей Южной Осетии с 2008 года, «когда республика подверглась агрессии со стороны Грузии под руководством Михаила Саакашвили».

Накануне президент непризнанной республики Южная Осетия Анатолий Бибилов заявил, что страна предпримет юридические шаги для вхождения в состав РФ в ближайшее время.

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