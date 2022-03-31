За сутки в Узбекистане выявлено 39 новых случаев коронавируса

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CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 30 марта, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 237 749 (+39), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.

За минувшие сутки в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 34 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 593, показатель выздоровления - 99%.