За сутки в Узбекистане выявлено 39 новых случаев коронавируса

- Узбекистан, общество
- 12:34, 31 марта 2022
- Просмотров: 176
Иллюстрациялык сүрөт
CentralAsia (UZ) - За минувшие сутки, 30 марта, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 237 749 (+39), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.
Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.
За минувшие сутки в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 34 пациента.
Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 593, показатель выздоровления - 99%.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.