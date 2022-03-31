экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
За сутки в Узбекистане выявлено 39 новых случаев коронавируса
Иллюстрациялык сүрөт
Иллюстрациялык сүрөт

CentralAsia (UZ) -  За минувшие сутки, 30 марта, количество граждан, инфицированных коронавирусной инфекцией, в Узбекистане достигло 237 749 (+39), сообщает отдел по связям с общественностью Министерства здравоохранения.

Общее количество летальных исходов с начала пандемии в стране по данным Минздрава составляет 1 637.

За минувшие сутки в медицинских учреждениях страны излечились от коронавируса 34 пациента.

Общее количество пациентов, выздоровевших от коронавирусной инфекции с начала пандемии, - 235 593, показатель выздоровления - 99%.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.

Новости по теме:

print
  • Сайед Моллаи и другие монгольские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема в Анталии
  • Украина раскрыла детали своих предложений по договору с Россией
  • Даже простые монголы внимательно изучают, кто такие инвесторы


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com