Граждане Таджикистана и Узбекистана могут находится друг у друга до 10 дней без регистрации

CentralAsia (UZ) - Парламент Таджикистана принял поправки в Соглашение между правительствами Таджикистана и Узбекистана о взаимных поездках граждан от 9 марта 2018 года.

Накануне, 30 марта, в Душанбе состоялось очередное заседание третьей сессии Маджлиси намояндагон (нижняя палата парламента) Таджикистана шестого созыва, сообщили в парламентской пресс-службе РТ.

В числе прочих парламентарии обсудили Протокол о внесении изменений к Соглашению между правительством Республики Таджикистан и правительством Республики Узбекистан о взаимных поездках граждан от 9 марта 2018 года

В частности, в пункт 3 настоящего Соглашения внесено изменение, согласно которому граждане одной из Сторон, въезжающие на территорию другой Стороны, освобождаются от обязанности регистрации и временного учета в компетентных органах государства проживания сроком на 10 рабочих дней с момента пересечения госграницы.

После обсуждения депутаты Маджлиси намояндагон ратифицировали изменение в указанное соглашение.

Также депутаты обсудили вопросы «О ратификации Международной конвенции о борьбе с актами ядерного терроризма», «О Соглашении о сотрудничестве между государствами-участниками СНГ в области обращения с электронными и электротехническими отходами» и ряд других вопросов.