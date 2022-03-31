В Ташкенте задержали 14 женщин за интим-услуги через Telegram

CentralAsia (UZ) - Сотрудники ГУВД города Ташкента задержали 14 женщин, занимавшихся проституцией посредством мессенджера Телеграм.

Задержанные женщины «предлагали интим-услуги за отдельную плату, за что и были задержаны стражами правопорядка», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что в отношении 6 правонарушительниц определено наказание, связанное с административным арестом, на восьмерых — наложен штраф.