В Монголии потребуется $6,3 млрд для сокращения выбросов парниковых газов

Б.Бат-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) - Министр окружающей среды и туризма Б.Бат-Эрдэнэ выступил с докладом о «Национально определяемом вкладе, финансировании, новой политике возрождения» в ходе панельной дискуссии «Зеленое финансирование – Региональный форум», организуемой в рамках серии дискуссий в преддверии Монгольской Экономический Форум 2022.

В своем докладе министр подчеркнул, что в то время, когда вопрос, связанный с изменением климата, является приоритетным во всем мире, наша страна присоединилась к международным соглашениям и конвенциям для достижения своих целей. В частности, в 2015 году наша страна присоединилась к Парижскому соглашению по климату, к которому присоединились 192 страны. Парижское соглашение устанавливает глобальные рамки для предотвращения опасного изменения климата путем ограничения глобального потепления значительно ниже 2°C и принятия мер по его ограничению до 1,5°C.

Отметив, что Монголия поставила цель сократить выбросы парниковых газов на 22,7% к 2030 году, Б. Бат-Эрдэнэ сказал: «В рамках задачи мы поставили цель сократить выбросы парниковых газов в энергетическом секторе на 49,4%. процентов, строительный сектор на 4,9 процента, транспортный сектор на 6,2 процента, сельскохозяйственный сектор на 31,3 процента и промышленный сектор на 7,6 процента».

Он также представил план действий по сокращению выбросов парниковых газов в Монголии.

«По оценкам, для достижения цели необходимо в общей сложности 11,5 млрд долларов США. Из них необходимо 6,3 млрд долларов США на сокращение выбросов парниковых газов и 5,2 млрд долларов США на адаптацию к изменению климата», - отметил министр Б.Бат-Эрдэнэ. Министерство окружающей среды и туризма утвердило план действий на 2021 год, и в период с 2021 по 2025 год планируется организовать 72 мероприятия по 24 задачам в трех областях.

Проекты и программы на сумму 436 млн долларов США были одобрены Зеленым климатическим фондом, из которых 70 млн долларов США было направлено на смягчение последствий изменения климата и 23 млн долларов США на адаптацию. 342 миллиона долларов США тратятся на финансирование проектов и программ, направленных на замедление воздействия изменения климата и адаптацию к изменению климата.

Из 10 инвестиционных проектов и программ, утвержденных Зеленым климатическим фондом, семь уже находятся в стадии реализации.

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