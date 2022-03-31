В Узбекистане будет запущено серийное производство автомобиля Chevrolet Tracker-2

CentralAsia (UZ) - На заводе АО «UzAuto Motors» в городе Асака Андижанской области начался очередной этап подготовки к запуску в серийное производство автомобиля нового поколения Chevrolet Tracker-2.

По данным местных CМИ, нынешний этап тестового выпуска Tracker носит название «non-salable», то есть «не предназначенный для продажи».

Практическое производство автомобилей, не предназначенных для реализации, позволяет отработать все необходимые производственные процессы и проверить их в условиях реальной сборки.

В рамках данного этапа подготовки к запуску в производство автомобиля Tracker будет произведено 16 машин, которые затем в ходе тестирования будут подвергнуты самым сложным дорожным и климатическим испытаниям.

«Все этапы подготовки к запуску в производство и тестирования проходят согласно плану, серьёзных недостатков не выявлено», - подчеркнул руководитель проекта Толибжон Самсаков.

Как сообщалось ранее, компания АО «UzAuto Motors» планирует начать производство Chevrolet Tracker-2 летом нынешнего года.