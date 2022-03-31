экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
Казахстан возобновил безвизовый режим с Республикой Корея

CentralAsia (KZ) -  С 1 апреля текущего года возобновляется действие соглашения между правительствами Казахстана и Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан.

Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, граждане Казахстана – владельцы национальных паспортов – вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней, передает Министерство иностранных дел РК..

В случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.

Вместе с тем, в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан «К-ЕТА», согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет.

Кроме того, МИД рекомендует гражданам РК, путешествующим в Республику Корея, заблаговременно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Республики Корея на территории Республики Казахстан.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • В Госдуме назвали возможные сроки референдума о вхождении Южной Осетии в состав России
  • Организация Исламской конференции выступает за единство, справедливость и развитие, - премьер-министр Пакистана Имран Хан
  • Лавров назвал неприемлемым размещение военной инфраструктуры США и НАТО в Центральной Азии


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com