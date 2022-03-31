Казахстан возобновил безвизовый режим с Республикой Корея

CentralAsia (KZ) - С 1 апреля текущего года возобновляется действие соглашения между правительствами Казахстана и Республики Корея о взаимной отмене визовых требований в отношении казахстанских граждан.

Ранее оно было приостановлено южнокорейской стороной в связи с пандемией COVID-19. Таким образом, граждане Казахстана – владельцы национальных паспортов – вновь смогут въезжать в Республику Корея без виз на срок не более 30 дней, передает Министерство иностранных дел РК..

В случае намерения осуществления трудовой деятельности, учебы и проживания на территории Южной Кореи необходимо получить соответствующую визу.

Вместе с тем, в настоящее время в Республике Корея действует электронная система авторизации въезда иностранных граждан «К-ЕТА», согласно которой прибывающим в страну по безвизовому режиму иностранцам требуется не менее чем за 24 часа до вылета подать на сайте www.k-eta.go.kr электронное уведомление о планируемой поездке с последующим получением разрешения южнокорейских властей на въезд. В случае отсутствия такого разрешения авиакомпания будет вынуждена отказать пассажиру в посадке на самолет.

Кроме того, МИД рекомендует гражданам РК, путешествующим в Республику Корея, заблаговременно уточнять информацию о действующих в этой стране противоэпидемических мерах в консульских учреждениях Республики Корея на территории Республики Казахстан.

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