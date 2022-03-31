экономика общество политика новости компаний происшествия спорт
В Казахстане задержали подозреваемого в нападении на аэропорт Алматы и здания полиции
Январь, 2022. Алматы, Казахстан.
Январь, 2022. Алматы, Казахстан.

CentralAsia (KZ) -  Транспортная полиция заявила о задержании подозреваемого в нападении на аэропорт Алматы и здания полиции. ИА «Казинформ» приводит слова начальника департамента полиции на транспорте МВД Казахстана Онала Бекиева, согласно которым следственно-оперативная группа установила подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения.

Задержанный подозреваемый в сообщении Бекиева идентифицирован как 24-летний житель Алматы, уроженец Жамбылской области.

По версии следствия, 5 января подозреваемый «вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию ДП города Алматы и вместе с митингующими осаждал здание департамента полиции до 6 часов утра». «После всего он продал украденное оружие неизвестному лицу за 40 тысяч тенге», – заявил Бекиев. В отношении задержанного подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщил Бекиев.

В событиях начала января, когда массовые протесты из-за падения уровня жизни, охватившие страну, вылились в нескольких регионах в штурмы и поджоги административных зданий, по данным Генеральной прокуратуры, погибло не менее 230 человек. Еще по меньшей мере восемь человек умерли в изоляторах временного содержания после их задержания в связи с январскими событиями.

Власти Казахстана называли произошедшее «террористической атакой», президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял о «20 тысячах террористах», но не привели убедительных доказательств. Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях.

Власти Казахстана отвергли призывы правозащитников провести международное расследование январских событий. Международная правозащитная организация Human Rights Watch неоднократно призывала Нур-Султан допустить международных экспертов к расследованию январских событий и предоставить им доступ ко всей имеющейся информации.

Десятки людей привлечены к уголовной ответственности по делам о январских событиях в Алматы. По меньшей мере семь приговорены к различным тюремным срокам.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print
  • Сайед Моллаи и другие монгольские дзюдоисты примут участие в турнире Большого шлема в Анталии
  • Визит Реджепа Тайипа Эрдогана в Узбекистан завершился
  • ООН: В соседние с Украиной страны прибыли более 3,9 млн беженцев (карта)


    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2022.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

    canews@asia.com