В Казахстане задержали подозреваемого в нападении на аэропорт Алматы и здания полиции

Январь, 2022. Алматы, Казахстан.

CentralAsia (KZ) - Транспортная полиция заявила о задержании подозреваемого в нападении на аэропорт Алматы и здания полиции. ИА «Казинформ» приводит слова начальника департамента полиции на транспорте МВД Казахстана Онала Бекиева, согласно которым следственно-оперативная группа установила подозреваемого по записям с камер видеонаблюдения.

Задержанный подозреваемый в сообщении Бекиева идентифицирован как 24-летний житель Алматы, уроженец Жамбылской области.

По версии следствия, 5 января подозреваемый «вместе с другими участниками беспорядков похитил оружие из оружейного магазина и совершил вооруженное нападение на аэропорт Алматы, затем поехал с соучастниками к зданию ДП города Алматы и вместе с митингующими осаждал здание департамента полиции до 6 часов утра». «После всего он продал украденное оружие неизвестному лицу за 40 тысяч тенге», – заявил Бекиев. В отношении задержанного подозреваемого санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, сообщил Бекиев.

В событиях начала января, когда массовые протесты из-за падения уровня жизни, охватившие страну, вылились в нескольких регионах в штурмы и поджоги административных зданий, по данным Генеральной прокуратуры, погибло не менее 230 человек. Еще по меньшей мере восемь человек умерли в изоляторах временного содержания после их задержания в связи с январскими событиями.

Власти Казахстана называли произошедшее «террористической атакой», президент страны Касым-Жомарт Токаев заявлял о «20 тысячах террористах», но не привели убедительных доказательств. Во время и после январских событий задержаниям подверглись тысячи людей, сотни были помещены под стражу как подозреваемые в терроризме, массовых беспорядках, хищении оружия и других преступлениях.

Власти Казахстана отвергли призывы правозащитников провести международное расследование январских событий. Международная правозащитная организация Human Rights Watch неоднократно призывала Нур-Султан допустить международных экспертов к расследованию январских событий и предоставить им доступ ко всей имеющейся информации.

Десятки людей привлечены к уголовной ответственности по делам о январских событиях в Алматы. По меньшей мере семь приговорены к различным тюремным срокам.

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