Мониторинговая миссия Европейского Союза GSP+ посетила Узбекистан

CentralAsia (UZ) - С 24 по 31 марта 2022 г. группа высокопоставленных должностных лиц Европейского Союза посетила Узбекистан с целью мониторинга прогресса страны в реализации 27 международных конвенций по устойчивому развитию и эффективного управления - ​Всеобщей системы преференций Европейского союза ВСП+ (GSP+).

Эти конвенции охватывают права человека и трудовые права, окружающую среду и климат, а также эффективное управление, включая коррупцию, - отметили в представительстве ЕС в Ташкенте.

Это первая мониторинговая миссия с страну с тех пор, как 10 апреля 2021 года Узбекистану был предоставлена доступ к ВСП+.

В течение недели должностные лица Генерального директората по торговле, Генерального директората по вопросам занятости, социальных дел и инклюзивности и Европейской службы внешних связей провели встречи с представителями правительства, гражданского общества, включая правозащитников и экологических НПО, а также Федерацией профсоюзов, предприятиями, конфедерацией ассоциаций работодателей, Торгово-промышленной палатой и Омбудсменом. Состоялся также обмен мнениями с агентствами ООН, международными партнерами и послами стран-членов ЕС. Официальные лица посетили Ферганскую долину, чтобы встретиться с местными предприятиями, представителями гражданского общества и властями, уделив особое внимание хлопковому и текстильному сектору и правам женщин.

Мониторинговая миссия рассмотрела вопросы, затрагивающие права человека и верховенство закона, трудовые права и окружающую среду. Значительное внимание было уделено пространству гражданского общества, свободе объединений, свободе выражения мнений, независимости судебной власти, борьбе с коррупцией, домашнему насилию и проекту по ННО, Закону о профсоюзах, а также Трудовому и Уголовному кодексам. В частности, поднятые вопросы включали регистрацию ННО и профсоюзов и вопросы искоренения дискриминации. Среди положительных шагов официальные лица приветствовали значительный прогресс, достигнутый в ликвидации принудительного и детского труда при сборе хлопка.

Схема ЕС ВСП+ — это односторонний торговый инструмент, который отменяет ввозные пошлины на товары, поступающие в ЕС из стран с уровнем дохода ниже среднего, поддерживая устойчивое развитие.