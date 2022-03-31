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В Китае завершились поисково-спасательные работы на месте крушения Boeing 737
Фото:REUTERS
Фото:REUTERS
Предыстория: В Китае потерпел крушение самолет Boeing 737 с 133 пассажирами на борту (видео)

CentralAsia (CA) -  В Китае завершилась основная часть поисково-спасательных работ на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 авиакомпании Chins Eastern Eirlines. Об этом на пресс-конференции сообщил глава канцелярии авиационной безопасности Управления гражданской авиации КНР Чжу Тао, передает Центральное телевидение Китая.

«В настоящее время ключевые поисково-спасательные работы в основном завершены», — сказал он.

По словам чиновника, после завершения поисково-спасательных работ эксперты перейдут к анализу собранной информации и изучению обстоятельств катастрофы. Чжу Тао также отметил, что предварительные результаты расследования будут готовы в течение 30 дней с момента крушения. Полный отчет будет обнародован после окончания расследования.

Пассажирский Boeing потерпел крушение 21 марта в уезде Тэн городского округа Учжоу в Гуанси-Чжуанском автономном районе КНР. Борт выполнял рейс из Куньмина в Гуанчжоу. На борту самолета иностранных граждан не было.

Первый «черный ящик» — бортовой речевой самописец (CVR) — был обнаружен 23 марта. Перед вылетом Boeing 737 прошел техосмотр и был допущен к эксплуатации.

26 марта сообщалось, что взрывчатых компонентов в образцах, собранных на месте крушения самолета, не обнаружено. Первоначально возможной причиной катастрофы называлась неисправность двигателя.

Тогда же стало известно, что все 123 пассажира и 9 членов экипажа признаны погибшими. К тому моменту специалисты смогли идентифицировать по ДНК 120 человек.

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