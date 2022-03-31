В Таджикистане продолжаются репрессии в отношении критиков власти - Amnesty International

CentralAsia (TJ) - Международная правозащитная организация Amnesty International 29 марта опубликовала новый доклад о ситуации с правами человека в мире в 2021 году.

В докладе отмечается, что со стороны властей Таджикистана не прекращались репрессии в отношении оппозиционеров и критиков властей, которых приговаривали к длительным срокам тюремного заключения по политически мотивированным обвинениям.

Причём зачастую власти добивались их выдачи из других стран, а также преследовали их родственников как в самом Таджикистане, так и за рубежом.

Саади Рахматова, приходящегося зятем Шарофиддину Гадоеву, заместителю руководителя произвольно запрещённого оппозиционного движения «Группа 24», 13 января выпустили из тюрьмы в Греции, где он провёл под стражей два месяца, потому что власти Таджикистана объявили его в международный розыск по каналам Интерпола. В Таджикистане Саади Рахматову инкриминировалось «пособничество наёмникам», что карается 15 годами лишения свободы.

25 марта пропал независимый адвокат и председатель Центра таджиков в Москве Иззат Амон (также известный как Изатулло Холов). Два дня спустя Министерство внутренних дел Таджикистана сообщило, что он находится под стражей в столице страны Душанбе, куда его перевезли после экстрадиции из России. Иззат Амон неоднократно критиковал власти Таджикистана за нежелание защищать права мигрантов из Таджикистана на территории России. В октябре городской суд Душанбе приговорил его к девяти годам лишения свободы по обвинению в мошенничестве.

Бывшего члена произвольно запрещённой Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мирзо Ходжимухаммада 1 июня приговорили к пяти годам лишения свободы за «членство в запрещённой экстремистской организации». На протяжении последних двух лет он работал в России врачом и приехал в Таджикистан в феврале с визитом. С него взяли подписку о невыезде, а затем в мае арестовали. Утверждается, что в основу его приговора легли неуказанные публикации в соцсетях. В 2020 году в своём интервью СМИ он раскритиковал то, что власти слишком поздно признали наличие пандемии коронавируса.

В январе по отбытии приговора на свободу вышел независимый журналист Далер Шарипов. В апреле 2020 года суд признал его виновным в «разжигании религиозной нетерпимости» и приговорил к одному году лишения свободы за подпольную публикацию и распространение написанного им трактата об исламе.

В октябре срок заключения Бузургмехра Ёрова был сокращён на четыре года по амнистии, приуроченной к 30-й годовщине независимости страны. Адвокат Бузургмехр Ёров был приговорён к 28 годам лишения свободы за то, что представлял интересы нескольких членов запрещённой ПИВТ.

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