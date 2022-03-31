Для бежавших из Украины туркменских студентов организуется рейс из Стамбула в Туркменабад - СМИ

CentralAsia (TM) - Авиакомпания «Туркменистан» 4 апреля организует вывозной рейс для граждан Туркменистана, желающих вернуться на родину из Стамбула. Как сообщили источники turkmen.news, рейс предназначен специально для студентов, которые на фоне вооруженного конфликта бежали в Турцию из Украины.

За студентами будет отправлен большой самолет Boeing 777, на нем в страну вернутся 275 человек. Ранее, 9 и 13 марта, уже были организованы вывозные рейсы для учащихся, уехавших из Украины в Румынию и Польшу. В отличие от эвакуации граждан Туркменистана, которые ранее застряли за рубежом из-за эпидемии коронавируса, вывоз на родину студентов украинских вузов проводится оперативно. По мнению наблюдателей, власти опасаются, что туркменские студенты начнут просить в странах Европы политическое убежище.

Официальные источники о подготовке рейса из Стамбула не заявляют. Однако они сообщили о чартерном рейсе авиакомпании Turkish Airlines по маршруту Стамбул-Туркменбаши-Стамбул. Этот рейс назначен на 8 апреля. Предыдущий чартерный рейс турецкой авиакомпании состоялся 26 марта.