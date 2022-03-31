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Россия аккредитовала первого дипломата от правительства «Талибана»
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  МИД России выдал аккредитацию первому афганскому дипломату, направленному правительством талибов, заявил на встрече стран-соседей Афганистана министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Несмотря на нехватку управленческого опыта, финансово-экономические ограничения и политико-дипломатическое давление со стороны США и их союзников, новой администрации Афганистана удается справляться с поддержанием государства «на плаву».

Налицо определенные положительные результаты на контртеррористическом направлении. Предпринимаются усилия в области соблюдения прав человека», — отметил Лавров в своем выступлении.

Министр подчеркнул, что правительство талибов работает «над расширением дипломатических и экономических связей», проводя встречи с иностранными партнерами, налаживая торговое сотрудничество в регионе. По мнению Лаврова, эти усилия «способствуют международному признанию новых афганских властей».

Лавров заметил, что «основным препятствием» для признания правительства талибов является «его недостаточная репрезентативность», а именно отсутствие во власти представителей разных политических сил. Если данное условие будет соблюдено, то «определяющую роль» в признании нового правительства должна сыграть ООН.

Организация в целом должна стать «главным координатором при решении всего комплекса проблем постконфликтного восстановления Афганистана», считает министр.

Талибы пришли к власти в Афганистане в августе 2021 года, после того, как американские войска покинули страну. Экс-президент Афганистана Ашраф Гани бежал в ОАЭ.

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