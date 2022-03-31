Глава МИД Турции назвал спорные вопросы в переговорах Москвы и Киева

Мевлют Чавушоглу

CentralAsia (CA) - Россия и Украина сейчас не обсуждают часть вопросов в отношениях между странами, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в интервью турецкому порталу A Haber.

Чавушоглу считает, что наибольшего прогресса сторонам удалось достичь на встрече делегаций двух стран в Стамбуле, после которой Киев заявил, что Украина готова к нейтральному статусу, но хочет получить твердые гарантии безопасности. Однако, по его словам, до завершения переговоров далеко.

«По некоторым вопросам достигнуто общее понимание консенсуса. Сейчас мы видим, что некоторые вопросы не обсуждаются», — сказал Чавушоглу.

По его словам, стороны не могут договориться о гарантиях безопасности Украины, а также по двум «самым сложным» вопросам — статусе Крыма и Донбасса. Это вопросы, которые, по словам Чавушоглу, следует решать на уровне первых лиц обеих стран.

Также Чавушоглу напомнил, что Киев намеревается провести референдум по поводу соглашения с Россией. «Если украинский народ скажет нет на референдуме, все пойдет прахом», — отмечает Чавушоглу. По его словам, если понимание по этим пунктам не будет достигнуто за один-два месяца, то конфликт будет продолжаться.

Переговоры двух стран состоялись в Стамбуле 29 марта, делегаты встречались во дворце Долмабахче. Встреча, на которую изначально закладывали два дня, завершилась за один.