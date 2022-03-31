Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 36 дней военных действий

Азия и мир, политика

17:56, 31 марта 2022

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Иллюстративное фото CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 марта. Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили: личного состава около 17500 человек, танков ‒ 614, боевых бронированных машин ‒ 1735, артиллерийских систем – 311, РСЗО – 96, средств ПВО – 54, самолетов – 135, вертолетов – 131, автомобильной техники – 1201, кораблей/катеров – 7, цистерн с ГСМ – 75, БПЛА оперативно-тактического уровня – 83, специальной техники – 22, пусковых установок ОТРК/ТРК – 4. За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia