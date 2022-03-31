Украина озвучила свои данные о потерях российской армии за 36 дней военных действий
- Азия и мир, политика
- 17:56, 31 марта 2022
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - Генштаб ВС Украины озвучил общие боевые потери российской армии за время военных действий в Украине с 24 февраля по 31 марта.
Ориентировочные потери войск РФ, по данным ВСУ, составили:
личного состава около 17500 человек,
танков ‒ 614,
боевых бронированных машин ‒ 1735,
артиллерийских систем – 311,
РСЗО – 96,
средств ПВО – 54,
самолетов – 135,
вертолетов – 131,
автомобильной техники – 1201,
кораблей/катеров – 7,
цистерн с ГСМ – 75,
БПЛА оперативно-тактического уровня – 83,
специальной техники – 22,
пусковых установок ОТРК/ТРК – 4.
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