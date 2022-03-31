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В Узбекистане медики пытались продать вакцины от коронавируса за $5000

CentralAsia (UZ) -  Двое медиков из Чиракчинского района Кашкадарьинской области украли вакцины от коронавируса и попытались их продать. Об этом сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.

Отмечается, что в краже заметили медсестру семейной поликлиники и фельдшера больницы «Аннаруз» центральной поликлиники. Медработники хотели продать вакцины за 4600 долларов США, однако попались с поличным.

О количестве изъятых у медиков вакцин не уточняется.

Суд привлек обоих медработников к уголовной ответственности по пункту «в» части 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты чужого имущества, вверенного виновному или находящегося в его ведении, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Медсестра приговорена к 1 году отстранения от врачебной деятельности и штрафу в размере 30 БРВ (базовой расчетной величины), а фельдшер — к 2 годам отстранения от врачебной деятельности и 2 годам исправительных работ. (1 БРВ=23 доллара).

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