Узбекистан получит кредит на $108 млн для электрификации железной дороги Бухара-Мискин-Ургенч-Хива

CentralAsia (UZ) - Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ) одобрил предоставление Узбекистану кредита в размере $108 млн на электрификацию (широкое внедрение электроэнергии в различные отрасли — прим.ред.) железнодорожной линии Бухара-Мискин-Ургенч-Хива. Об этом сообщается на сайте АБИИ.

Соглашение между сторонами было подписано на полях Ташкентского международного инвестиционного форума.

Отмечается, что с помощью электрификации 465 км железной дороги и запуска высокоскоростного движения на маршруте Бухара-Мискин-Ургенч-Хива, Узбекистан сможет обеспечить быстрый, надежный и экономичный способ передвижения, тем самым способствуя развитию бизнеса и туризма в стране. Дорога свяжет отдаленные районы Хорезмской области на западе Узбекистана с центральными и восточными регионами страны.

По завершении проект позволит курсировать высокоскоростным поездам со скоростью до 250 км/ч, что сократит время в пути между Бухарой и Хивой до 3 часов и позволит добраться из столицы в Хиву за 7 часов.

Наряду с этим, внедрение системы электронных билетов в рамках проекта упростит использование железных дорог и поспособствует привлечению туристов в регион.

Подчеркивается также, что электрификация еще больше повысит роль железной дороги в качестве экологичного вида транспорта и сократит выбросы парниковых газов более чем на 81 тыс. тонн в год. Это, в свою очередь, ускорит переход Узбекистана к низкоуглеродной экономике.