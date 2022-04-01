Великобритания выразила заинтересованность в инвестировании в строительство монгольской железной дороги

CentralAsia (MNG) - Министр дорожного и транспортного развития Халтар Лувсан принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Филипа Мэлоуна.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями об активизации сотрудничества в области железнодорожного, воздушного и морского транспорта.
Посол Филип Мэлоун выразил готовность британской стороны инвестировать в строительство монгольской железной дороги и обсудил возможности сотрудничества.
Министр Халтар Лувсан проинформировал о текущих проектах и запланированных мероприятиях в сфере железнодорожного транспорта, попросил поддержки в наращивании потенциала морского транспорта и выразил настоятельную необходимость возобновить соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.