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Великобритания выразила заинтересованность в инвестировании в строительство монгольской железной дороги

CentralAsia (MNG) -  Министр дорожного и транспортного развития Халтар Лувсан принял Чрезвычайного и Полномочного Посла Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Монголии Филипа Мэлоуна.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями об активизации сотрудничества в области железнодорожного, воздушного и морского транспорта.

Посол Филип Мэлоун выразил готовность британской стороны инвестировать в строительство монгольской железной дороги и обсудил возможности сотрудничества.

Министр Халтар Лувсан проинформировал о текущих проектах и ​​запланированных мероприятиях в сфере железнодорожного транспорта, попросил поддержки в наращивании потенциала морского транспорта и выразил настоятельную необходимость возобновить соглашение о воздушном сообщении между двумя странами.

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