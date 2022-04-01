10 тем, на которые стоит обратить внимание в 2022 году

CentralAsia (MNG) - С точки зрения Тома Стэндиджа, редактора журнала The World Ahead 2022.

Мир боролся с бедствием пандемии в 2021 году, а в 2022 году ему пришлось адаптироваться к новой постпандемической ситуации.

Том Стэндидж

Демократия и коммунизм

Промежуточные выборы в США и съезд Коммунистической партии Китая определят политическую позицию двух стран по таким вопросам, как регулирование технологий, торговля, космические станции, прививки и так далее.

Промежуточные выборы в США – ноябрь 2022 г.

Съезд Коммунистической партии Китая – октябрь 2022 г.

От глобальной пандемии к региональной пандемии

Поставляется большой запас новых пандемий Covid-19, улучшенных антител и вакцин. Хотя вирус больше не опасен для жизни вакцинированных людей в развитых странах, он останется смертельным в развивающихся странах.

Страх инфляции

Глобальные перебои с поставками и растущий спрос на энергию привели к росту цен на сырьевые товары и нефть. Центральные банки считают это временным, но люди видят в этом долгосрочную проблему.

Будущая занятость

В будущем количество людей, работающих из дома, увеличится, а условия занятости станут более гибкими.

Ограничения в технологическом секторе

Американские и европейские регулирующие органы годами пытались ограничить технологических гигантов, но их быстрый рост и доходы не пострадали. Однако в последнее время Китай ужесточил контроль над своими технологическими гигантами.

Рост и развитие криптовалюты

Криптовалюта, блокчейн и децентрализованное финансирование — борьба между старыми технологическими компаниями — центральными банками — может повлиять на будущее финансовых рынков.

Изменение климата

Хотя в последние годы частота лесных пожаров, засух и наводнений увеличилась, директивные органы не смогли должным образом решить проблему изменения климата. В 2022 году исследовательская группа по солнечной геоинженерии Гарвардского университета проведет эксперимент по размытию солнечного света.

Вопросы туризма

Несмотря на интенсификацию туризма по мере восстановления экономики, такие страны, как Австралия и Новая Зеландия, проводят строгую туристическую политику в рамках стратегии по искоренению коронавируса.

Гонка в космосе

2022 год станет первым годом, когда многие люди заплатят за космический полет.

Политические спортивние игры

Зимние Олимпийские игры в Пекине и чемпионат мира по футболу в Катаре напоминают о том, как человечество может объединиться, но они также показывают, что крупные спортивные события становятся политической игрой.

источник: academy.ard.mn

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