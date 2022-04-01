Подписан меморандум о реализации визового режима «Work and Holiday» между Монголией и Австралией

Анхбаяр Нямдорж и Алекс Хоук

CentralAsia (MNG) - 31 марта в здании Парламента Австралии состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между Правительством Монголии и Правительством Австралийского Союза по реализации визового режима «Work and Holiday» - («Работа и отпуск»).

Меморандум о взаимопонимании подписали государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Анхбаяр Нямдорж и Алекс Хоук, член австралийского парламента и министр по вопросам иммиграции, гражданства, миграционных служб и по делам мультикультурализма, представляющие свои правительства.

С подписанием Меморандума о взаимопонимании, направленного на углубление двусторонних отношений и сотрудничества, содействие культурному обмену между молодежью и поддержку их стремления учиться и развиваться, с 1 июля этого года 100 молодых людей из Монголии смогут работать и путешествовать в Австралии в течение года. В течение этого периода они также смогут учиться до четырех месяцев.

«Хотя число монголов, проживающих в Австралии, невелико по сравнению с людьми из других стран, мы рады, что они вносят существенный вклад в наше общество. Реализация договоренности позволяет укрепить взаимопонимание и открывает возможность для монгольской молодежи учиться и путешествовать по Австралии во время работы», — сказал во время церемонии министр Алекс Хоук.

Со своей стороны статс-секретарь Анхбаяр Нямдорж отметил: «Мы рады, что долгожданный документ стал реальной работой. Мы надеемся, что отношения, взаимопонимание, доверие и культурный обмен между молодежью Монголии и Австралии будут укрепляться, и многие молодые монголы внесут значительный вклад в развитие общества, культуры и экономики как в Австралии, так и в Монголии».

источник: МИД Монголии

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