Люди мигрировали в Монголию намного раньше, чем считалось ранее - исследование

река Төлбөрийн гол

CentralAsia (MNG) - Согласно новому исследованию Калифорнийского университета в Дэвисе, каменные орудия, обнаруженные в Монголии международной группой археологов, указывают на то, что современные люди путешествовали по евразийской степи около 45 000 лет назад. Дата примерно на 10 000 лет раньше, чем считали ранее археологи.

«Также исследование указывает на новое место, где современные люди, возможно, впервые столкнулись со своими загадочными родственниками, ныне вымершими денисовцами», - сказал Николас Звинс, доцент антропологии и ведущий автор исследования.

Звинс руководил раскопками с 2011 по 2016 год на стоянке Төлбөр-16 вдоль реки Төлбөр в северных горах Хангая между Сибирью и северной Монголией.

В ходе раскопок были обнаружены тысячи каменных артефактов, из которых 826 каменных артефактов связаны с древнейшим занятием человека на этом месте. По словам Звинса, инструменты с длинными и правильными лезвиями напоминают инструменты, найденные в других местах в Сибири и на северо-западе Китая, что указывает на крупномасштабное расселение людей по региону.

«Эти объекты существовали и раньше, в Сибири, но не до такой степени стандартизации», — сказал Звинс. «Самый интригующий (аспект) заключается в том, что они производятся сложным, но систематическим способом — и это, кажется, является признаком группы людей, которые имеют общий технический и культурный фон».

Эта технология, известная в регионе как начальный верхний палеолит, побудила исследователей исключить неандертальцев или денисовцев как жителей этого места. «Хотя мы не нашли на этом месте человеческих останков, полученные нами даты совпадают с возрастом самых ранних Homo sapiens, найденных в Сибири, — сказал Звинс. После тщательного рассмотрения других вариантов мы предполагаем, что это изменение в технологии иллюстрирует перемещения Homo sapiens в регионе».

Их результаты были опубликованы в Интернете в статье в Scientific Reports.

Возраст этого места, определенный с помощью люминесцентного датирования отложений и радиоуглеродного датирования костей животных, найденных рядом с орудиями, примерно на 10 000 лет раньше, чем окаменелость человеческого черепа из Монголии, и примерно на 15 000 лет после того, как современные люди покинули Африку.

Образец каменных орудий, обнаруженных на стоянке Төлбөр-16 в Монголии

Свидетельства развития почвы (травы и других органических веществ), связанной с каменными орудиями, позволяют предположить, что климат на какое-то время стал теплее и влажнее, что сделало обычно холодный и сухой регион более благоприятным для пастбищных животных и людей.

Предварительный анализ идентифицирует фрагменты костей на этом участке как крупные (дикий рогатый скот или бизон) и средние рогатые животные (дикие овцы, козы) и лошади, которые часто посещали открытую степь, леса и тундру в плейстоцене — еще один признак присутствия человека на этом месте.

Даты каменных орудий также совпадают с оценками возраста, полученными из генетических данных для самой ранней встречи между Homo sapiens и денисовцами.

«Хотя мы еще не знаем, где произошла встреча, похоже, что денисовцы передали гены, которые впоследствии помогут Homo sapiens прижиться на большой высоте и пережить гипоксию на Тибетском нагорье, — сказал Звинс. С этой точки зрения местонахождение Төлбөр-16 является важным археологическим звеном, соединяющим Сибирь с Северо-Западным Китаем на маршруте, где у Homo sapiens было множество возможностей встретиться с местным населением, таким как денисовцы».

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