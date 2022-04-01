На центральной площади Улан-Батора проходит выставка «Весна большого города-2022»

CentralAsia (MNG) - Выставка «Весна большого города 2022» проходит на главной площади столицы с 27 марта по 26 апреля в рамках поддержки занятости и увеличения доходов бизнеса.

В выставке, организованной Улан-Баторским центром поддержки малых и средних предприятий и обслуживания, а также районными центрами поддержки малых и средних предприятий, принимают участие более 80 малых и средних предприятий и частных лиц.

«Первая неделя малых и средних предприятий и поставщиков услуг подходит к концу. Также 12-16 апреля пройдет выставка пищевой промышленности и поставщиков услуг. Администрация города Улан-Батора и Центр поддержки малого и среднего бизнеса Улан-Батора сделали павильон и территорию бесплатными для бизнеса. На выставке этой недели представлено около 1200 продуктов от более чем 80 компаний. Также в конце апреля планируется провести презентацию и выставку различных инновационных продуктов. Наш отдел ежемесячно организует масштабные работы и выставки. На ярмарке действуют 60 павильонов», — сказала Г.Гангамөрөн, руководитель Центра поддержки малого и среднего бизнеса и сервисного обслуживания столицы.

Г.Гангамөрөн

Малые и средние предприятия и поставщики услуг выразили благодарность за бесплатное пользование павильонами и автостоянками. Они также призвали граждан использовать широкий спектр торговых ярмарок и поддерживать отечественное производство.

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