Провинциальные команды Монголии соревнуются за право участия в FIBA 3X3 WORLD TOUR в Маниле

CentralAsia (MNG) - Чемпионат по баскетболу «Energy 3X3 League 2022» проходит в городе Сухбаатар, центре аймака Сэлэнгэ.
В целях популяризации баскетбола Монгольская национальная баскетбольная ассоциация и профессиональный баскетбольный клуб Energy 3X3 совместно организуют чемпионат по баскетболу среди мужчин «Energy 3X3 League 2022» на местном уровне.
Турнир, который проводится уже третий год, направлен на популяризацию баскетбола и развитие стремлений молодежи.
В турнире принимают участие 19 команд.
Две команды-победители чемпионата аймака получат право на участие в лиге Energy 3X3 Darkhan Stop-1. Три лучшие команды на каждой Stop также войдут в число 12 лучших.
Команда-победитель также получит право на участие в FIBA 3X3 WORLD TOUR в Маниле. Генеральный спонсор турнира – ООО «Энержи Ресурс».