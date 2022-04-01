Провинциальные команды Монголии соревнуются за право участия в FIBA 3X3 WORLD TOUR в Маниле

CentralAsia (MNG) - Чемпионат по баскетболу «Energy 3X3 League 2022» проходит в городе Сухбаатар, центре аймака Сэлэнгэ.

В целях популяризации баскетбола Монгольская национальная баскетбольная ассоциация и профессиональный баскетбольный клуб Energy 3X3 совместно организуют чемпионат по баскетболу среди мужчин «Energy 3X3 League 2022» на местном уровне.

Турнир, который проводится уже третий год, направлен на популяризацию баскетбола и развитие стремлений молодежи.

В турнире принимают участие 19 команд.

Две команды-победители чемпионата аймака получат право на участие в лиге Energy 3X3 Darkhan Stop-1. Три лучшие команды на каждой Stop также войдут в число 12 лучших.

Команда-победитель также получит право на участие в FIBA ​​3X3 WORLD TOUR в Маниле. Генеральный спонсор турнира – ООО «Энержи Ресурс».

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