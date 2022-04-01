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В следующем году исполнится 50 лет со дня установления дипломатических отношений между Монголией и Канадой

CentralAsia (MNG) -  31 марта состоялась первая консультативная встреча между Министерством иностранных дел Монголии и Министерством иностранных дел, международной торговли и международного развития Канады.

Монголия и Канада установили дипломатические отношения 30 ноября 1973 года, и в следующем году исполняется 50 лет.

Заседание проходило под председательством заместителя министра иностранных дел Монголии Мөнхжин Батсумбэр и директора Североазиатского офиса Канады Уэлдона Эппа.

В ходе консультационной встречи стороны отметили, что монголо-канадские отношения и сотрудничество развиваются на основе общих ценностей демократии, прав и свобод человека, и подтвердили, что они развиваются в соответствии с «Дорожной картой монголо-канадского сотрудничества для всестороннего партнерства».

Стороны обсудили возможности дальнейшего расширения сотрудничества в горнодобывающей, сельскохозяйственной, оборонной, экологической и культурной областях для активизации торгово-экономических связей между двумя странами. Они также выразили желание укреплять сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций и других международных и региональных организаций, обменялись мнениями по текущим международным проблемам и другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

источник: МИД Монголии

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