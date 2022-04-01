Рекомендации МВФ для монгольских политиков

Юн Сок Хён

CentralAsia (MNG) - Из интервью Постоянного представителя Международного валютного фонда в Монголии Юн Сок Хёна о состоянии монгольской экономики приводится обзор вопросов, требующих решения властей и политиков.

Эскалация российско-украинского кризиса на фоне слабой экономической активности из-за пандемии вынуждает правительство Монголии и Банк Монголии сделать два трудных политических выбора.

Выбор заключается в том, чтобы:

Поддержать уязвимые социальные слои населения или направить бюджет на защиту внешнего сектора;

Снизить инфляцию или защитить восстановление экономики.

- Будущее экономического роста Монголии очень неопределенно. Ожидается, что к концу года (2022 г.) инфляция превысит 10 процентов.

- В результате государственной поддержки антипандемической политики внешний долг Монголии значительно увеличился, а процентные ставки выросли, что сделало погашение долга более дорогим.

Правительству:

- С точки зрения фискальной политики нужно адекватно решать две задачи по сокращению бюджетного дефицита: поддержка многобюджетности. Любая дополнительная бюджетная поддержка для преодоления последствий экономического шока должна быть временной и адресной, а не долгосрочной.

- Правительству необходимо сократить свой внешний долг за счет сокращения внешнего дефицита за счет сокращения дефицита бюджета, ослабления долгосрочного давления на бюджет за счет реструктуризации, улучшения управления внешним долгом и развития рынка внутреннего долга.

- Несмотря на сложную ситуацию, правительство не должно отступать от своих основных целей реструктуризации и продолжать в полном объеме выполнять намеченные мероприятия. В частности, создание благоприятной деловой среды за счет улучшения управления и снижения коррупции, пенсионной реформы, фискальной реструктуризации, улучшения управления государственными инвестициями, постепенного налогообложения и реформы финансового сектора.

- В будущем масштабное восстановление после пандемии, которое ожидалось, скорее всего, замедлится. Транспортно-логистические проблемы, связанные с экспортом, вряд ли будут решены до конца этого года. Кроме того, резкий рост цен на нефть, вероятно, окажет негативное влияние на восстановление внутренней экономики. В целом, внешняя ситуация окажет негативное влияние на экономическое положение Монголии.

- С парламентскими выборами в середине 2024 года у Монголии есть возможность смело проводить политические реформы, направленные на создание прочной основы для решения своих долгосрочных проблем в 2022 и 2023 годах.

Банку Монголии:

- Банк Монголии должен постоянно следить за тем, как инфляция влияет на инфляционные ожидания. Использование основанного на данных подхода к изменению курса денежно-кредитной политики будет иметь важное значение для поддержания доверия к денежно-кредитной политике.

- Мы унаследовали право остановить фискальную деятельность Банка Монголии, потому что эффект денежно-кредитной политики ограничен фискальной экспансией.

- Если начнут появляться предельные размеры заработной платы и цен, денежно-кредитную политику необходимо будет еще больше ужесточить.

- Общие официальные валютные резервы Банка Монголии кажутся достаточными для удовлетворения потребностей в импорте, но этого недостаточно, учитывая большой долг Монголии и чрезмерную зависимость от импорта. Таким образом, это правильно, что Банк Монголии недавно позволил обменному курсу следовать рыночным принципам.

- Учитывая неопределенную внешнюю ситуацию и большой объем внешнего долга, который необходимо погасить в 2023 году, Монголия сталкивается с несколькими внешними потрясениями. В таких случаях важно продолжать амортизировать валютные шоки. Поэтому валютные интервенции должны быть направлены на смягчение резких колебаний рынка.

- МВФ должен отложить публичное размещение акций монгольских коммерческих банков. Тем временем Банк Монголии сможет анализировать балансы банков на основе оценок активов третьих сторон. Поскольку в настоящее время на рынке мелких акций Монголии нет данных о крупных IPO, отсрочка IPO банков создаст предпосылки для успешного IPO и предоставит план на случай непредвиденных обстоятельств.

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