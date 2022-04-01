Состоялась виртуальная встреча AACC под руководством Монголии

CentralAsia (MNG) - Встреча генеральных секретарей Азиатской ассоциации конституционных судов и эквивалентных учреждений (AACC) прошла в электронной форме под руководством Монголии 31 марта 2022 года.

Заседание открыл председатель Конституционного суда Монголии и Президент Ассоциации Н.Чинбат, а председательствовал на ней Д.Баянбилэг, руководитель Секретариата Конституционного суда Монголии и заведующий приемной секретариата Ассоциации.

На встрече присутствовали делегации во главе с генеральным секретарем Управления конституционного контроля 20 стран Азии. Они обменялись мнениями по отчету о деятельности Постоянного секретариата, который занимается подготовкой Конгресса Ассоциации, обеспечивает непрерывную работу Ассоциации и способствует межсудебному сотрудничеству, а также направления дальнейшей работы.

Азиатская ассоциация конституционных судов и эквивалентных учреждений была создана в 2010 году, и с 2021 года в течение двух лет в ней председательствует Монголия.

УСТАВ АССОЦИАЦИИ АЗИАТСКИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ СУДОВ И ЭКВИВАЛЕНТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

Преамбула

Президенты или Главы азиатских конституционных судов и эквивалентных учреждений, осуществляющих конституционную юрисдикцию:

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ Меморандум о взаимопонимании по вопросу учреждения азиатской Конференции конституционных судов, который был согласован на 3-м Семинаре судей азиатских конституционных судов в Улан-Баторе, Монголия, 8 сентября 2005 года;

ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЕ на работу, проделанной Предварительным Комитетом по учреждению Ассоциации азиатских конституционных судов и эквивалентных учреждений с октября 2007 года;

РАССМАТРИВАЯ важность тесного сотрудничества среди азиатских конституционных судов и эквивалентных учреждений, осуществляющих конституционную юрисдикцию для продвижения демократии и верховенства закона в Азии;

ПОНИМАЯ потребность обмена опытом, информацией, и обсуждения общих проблем конституционной практики и юриспруденции для развития азиатских конституционных судов и эквивалентных учреждений;

БУДУЧИ УБЕЖДЕНЫ, что учреждение постоянно функционирующего органа, состоящего из азиатских конституционных судов и эквивалентных учреждений, положительно отразится на сотрудничестве и обмене опытом и информацией среди них;

ДОГОВОРИЛИСЬ о следующих условиях для учреждения ассоциации на основе взаимного уважения и принципа судебной независимости.

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