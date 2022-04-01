Мусульмане Узбекистана начало Рамазана отметят 2 апреля

мечеть Минор в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - 31 марта президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал постановление «О достойном проведении священного месяца Рамазан».

В документе говорится: «Принять к сведению информацию Управления мусульман Узбекистана о том, что начало священного месяца Рамадан 2022 года приходится на 2 апреля».

Постановлением поручается Совету Министров Каракалпакстана, хокимиятам областей и Ташкента поручено в сотрудничестве с Комитетом по делам религий, Министерством по поддержке махалли и старшего поколения и общественными организациями принять меры по проведению месяца Рамазан в духе, свойственном национальным традициям и ценностям.

Как сообщает пресс-служба Управления мусульман Узбекистана, Совет улемов на основе исламских источников и астрономических данных пришел к выводу, что первый день Рамазана в 2022 году приходится на 2 апреля.