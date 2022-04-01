Мирзиеев аннонсировал ряд послаблений для компаний Узбекистана, работающих с Россией, Украиной и Беларусью

CentralAsia (UZ) - Узбекские компании, работающие с Россией, Украиной и Беларусью, получат ряд послаблений в плане уплаты штрафов и пени по кредитам и задолженности. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев в ходе видеоселекторного совещания, прошедшего 31 марта.

По словам главы государства ряд дополнительных мер поддержки получат, как в целом бизнес, так и отдельно компании, работающие на рынках этих стран.

В отношении всего бизнеса в Узбекистане до конца года не будут применяться штрафные санкции в рамках новых механизмов налогового администрирования – обязательного цифрового учета товаров на складе, электронной регистрации имущества и договоров аренды, а также кодирования товаров.

Кроме того, срок применения таможенных преференций в отношении сырья, оборудования, запасных частей, ввозимых для собственных нужд, будет продлен с 6 месяцев до 1 года.

Что касается компаний, работающих с Россией, Украиной и Беларусью, то они до конца года не будут штрафоваться за дебиторскую задолженность, а сроки погашения задолженности экспортеров по банковским кредитам будут увеличены, при этом штрафы и пени взиматься не будут.

Коммерческие банки предоставят предпринимателям дополнительно 10 триллионов сумов ( более $875 млн.) «револьверных» кредитов на приобретение сырья и оборотных средств. В первую очередь, эти средства будут направлены экспортерам, производителям продуктов питания и товаров народного потребления.

"Ни один хоким и руководитель отрасли не имеет права сокращать рабочие места или не выполнять планы по занятости. Если какой-либо хоким этого не сделает, к нему будут приняты жесткие меры", – отметил Мирзиеев.