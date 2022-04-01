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Россия откроет гуманитарный коридор Мариуполь — Запорожье по просьбе Макрона и Шольца
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

CentralAsia (CA) -  По личным просьбам президента Франции Эмманюэля Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца к президенту РФ Владимиру Путину с 10:00 мск 1 апреля Россия откроет гуманитарный коридор из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске). Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев, передает ТАСС.

«Для успешного осуществления указанной гуманитарной операции предлагается ее провести при непосредственном участии представителей Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного комитета Красного Креста (МККК)», - сказал Мизинцев.

Генерал подчеркнул, что российская сторона настойчиво призывает киевские власти к следующим шагам:

- опубликовать до 03:00 мск 1 апреля данное заявление на украинском и русском языках в СМИ Украины;

- оповестить до 03:00 мск 1 апреля о планируемой гуманитарной операции представителей посольств иностранных государств, профильные структуры ООН, ОБСЕ, МККК и другие международные организации, находящиеся на территории Украины, через все имеющиеся информационные ресурсы, включая СМИ;

- с 06:00 мск оповещать мирных жителей и иностранных граждан о местах сбора и открытии гуманитарного коридора по всем каналам связи, СМИ, и с использованием системы централизованного информирования и оповещения населения;

- до 06:00 мск 1 апреля письменно уведомить российскую сторону, а также представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев, МККК, ОБСЕ и другие международные организации о готовности к проведению эвакуации.

- неукоснительно выполнить условия по созданию гуманитарного коридора на указанном маршруте и с 09:00 установить между российской и украинской сторонами непрерывную связь для взаимного обмена информацией о ходе подготовки к эвакуации и фактическом начале «режима тишины».

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