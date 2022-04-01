В Узбекистане ощутили землетрясение, произошедшее в Кыргызстане

- Узбекистан, происшествия
- 9:58, 01 апреля 2022
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CentralAsia (UZ) - 1 апреля в 04:13 по ташкентскому времени в Кыргызстане произошло землетрясение. Об этом сообщает Республиканский центр Сейсмопрогностического мониторинга МЧС РУз.
Координаты землетрясения: 41,35 градусов северной широты; 72,99 градусов восточной долготы. Магнитуда М=5. Глубина 15 км. Расстояние от эпицентра до Ташкента 315 км в северо-восточном направлении.
Сила подземных толчков на территории Узбекистана составила:
Андижанская область: 3 балла, 83 км.
Наманганская область: 2-3 балла, 117 км.
Ферганская область: 2 балла, 148 км.
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