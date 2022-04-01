Зеленский создал две военные администрации в Луганской области
- Азия и мир, политика
- 10:11, 01 апреля 2022
- Просмотров: 9141 Кыргызча
CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании еще двух военных администраций в Донбассе. Документ был размещен в четверг на его сайте.
Согласно новому указу, эти военные администрации создаются в Северодонецком районе в Кремине и Рубежном. Ранее Зеленский учредил военные администрации в городах Авдеевка, Угледар, Марьинка, Торецк (Дзержинск), Светлодарск, Славянск, Дружковка, Очеретино.
Созданием военных администраций поручено заниматься Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.