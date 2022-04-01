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Зеленский создал две военные администрации в Луганской области

CentralAsia (CA) -  Президент Украины Владимир Зеленский издал указ о создании еще двух военных администраций в Донбассе. Документ был размещен в четверг на его сайте.

Согласно новому указу, эти военные администрации создаются в Северодонецком районе в Кремине и Рубежном. Ранее Зеленский учредил военные администрации в городах Авдеевка, Угледар, Марьинка, Торецк (Дзержинск), Светлодарск, Славянск, Дружковка, Очеретино.

Созданием военных администраций поручено заниматься Генеральному штабу Вооруженных сил Украины.

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