ООН: В соседние с Украиной страны прибыли более 4 млн беженцев (карта)

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CentralAsia (CA) - Более 4 млн беженцев с Украины прибыли в соседние с ней страны. Об этом сообщило Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ).

Согласно информации, размещенной на его сайте, с 24 февраля по 31 марта число покинувших Украину беженцев достигло 4 059 105.

В Польшу, по данным агентства ООН по делам беженцев, уехали 2 362 044 человека, в Венгрию – 368 807, в Словакию – 283 824, в Россию – 350 632, Молдову – 388 837, в Румынию – 616 592, Беларусь – 11 821, в другие европейские страны – более 323 тыс.