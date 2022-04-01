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Российская армия продолжает частичный отвод войск с севера Киевской области, - Генштаб ВС Украины
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Российские войска продолжают частичный отвод подразделений с севера Киевской области в сторону Белоруссии. Об этом сообщается в новой сводке Генштаба ВС Украины на 1 апреля.

По данным штаба, фиксируется движение смешанных колонн техники разного количества. В составе колонн также гражданские транспортные средства (грузовики, автобусы, микроавтобусы, легковые автомобили), которые были «угнаны российскими войсками во время временного занятия территорий».

В сообщении говорится, что группировкой Объединенных сил Украины на Донецком и Луганском направлениях за сутки отбиты 7 российских атак.

Украинские войска уничтожили 3 танка, 2 бронетранспортера, 2 единицы автомобильной техники и 2 артиллерийские системы. Также сбит БПЛА типа «Орлан-10».

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