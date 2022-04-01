Между Узбекистаном и Таджикистаном запустили три новых автобусных маршрута

CentralAsia (UZ) - Экспериментально-испытательные рейсы по ряду международных автобусных маршрутов между Узбекистаном и соседними странами будут восстановлены . Об этом сообщает Министерство транспорта Узбекистана.

Отмечается, что холдинговая компания «Холдинг Азия Групп Таджикистан» в ближайшее время в качестве пилотного проекта запустит международное автобусное сообщение с рядом городов Узбекистана.

Со 2 апреля текущего года компания будет выполнять пилотные рейсы по маршрутам Душанбе – Термез, Душанбе – Денау и Пенджикент – Самарканд.

Расстояние от Душанбе до Термеза 251 км, время в пути 5 часов 40 минут.

Расстояние по маршруту Душанбе-Денау 107 км, время в пути 2 часа 25 минут.

Расстояние от Пенджикента до Самарканда составляет 64 км, а время в пути – 1 час 25 минут.

На сегодняшний день между Узбекистаном и Таджикистаном также осуществляются регулярные авиарейсы по маршрутам Ташкент-Ходжент и Коканд-Ходжент.