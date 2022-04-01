Белгородский губернатор сообщил об ударе вертолетов Украины по нефтебазе. Видео

CentralAsia (CA) - Пожар на нефтебазе Белгорода произошел 1 апреля из-за авиаудара с двух вертолетов украинских войск. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Пожар на нефтебазе произошел вследствие авиаудара с двух вертолетов вооруженных сил Украины, которые зашли на территорию России на низкой высоте», - написал Гладков.

По словам главы региона, в результате происшествия никто не погиб, для ликвидации пожара есть все необходимые ресурсы. Сейчас МЧС старается локализовать пожар в максимально короткий период.

В пресс-службе МЧС сообщили РБК, что информация о пожаре на нефтебазе АО «Белгороднефтепродукт» поступила в 5:51 мск. По прибытии на место происшествия специалисты обнаружили, что горят резервуары с топливом.

«По предварительной информации, пострадали 2 человека (работники предприятия). Объявлен 2-й ранг пожара. В ликвидации задействованы порядка 170 человек и 50 единиц техники», - говорится в сообщении МЧС.

О том, что в результате пожара пострадали 2 работника нефтебазы, ранее говорил Гладков и заверил, что их жизни ничто не угрожает. Глава региона также отмечал, что местные власти начали расселять жителей улиц Почтовая, Макаренко и Константина Заслонова в более безопасное место.

Белгородская нефтебаза входит в АО «Белгороднефтепродукт» (входит в «Роснефть»).

Представитель «Роснефти» сообщил «РИА Новости», что компания произвела эвакуацию персонала со своей нефтебазы в Белгороде. Он подтвердил, что жертв среди работников предприятия нет.

На место происшествия также выехал заместитель главного исполнительного директора «Роснефти». Компания также осуществляет взаимодействие с МЧС и правоохранительными органами.

Белгородская область граничит с Луганской народной республикой, а также с Харьковской и Сумской областями Украины.