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В Туркменистане отменяют «коронавирусный» режим в школах

CentralAsia (TM) -  В школах Туркменистана отменяется особый карантинный режим, который был введен в 2020 году из-за эпидемии COVID-19. Об этом сообщили источники turkmen.news в учебных заведениях Лебапского и Дашогузского велаятов.

В настоящее время педагоги обзванивают учеников и сообщают, что с 1 апреля классы перестанут разбивать на группы, а уроки будут длиться по 45 минут.

В последнее время карантинные меры в Туркменистане несколько смягчаются. В частности, Муфтият объявил об открытии мечетей. Также возобновили работу некоторые крупные торговые центры в Ашхабаде.

В августе 2021 года Чрезвычайная комиссия по предотвращению заболеваний порекомендовала до октября перевести учеников 7-11 классов на дистанционное обучение. Но 6 сентября власти отказались и от этой меры. Всех школьников отправили учиться с соблюдением санитарных норм, внедренных в 2020 году.

По официальной версии властей, коронавирус не проник в Туркменистан. Однако многочисленных источники среди медиков, пациентов и их родственников сообщают о большом количестве заболевших и умерших.

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