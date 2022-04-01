В китайском порту Эрээн-хот наблюдается значительный рост числа грузовых поездов по всему миру

CentralAsia (MNG) - Порт Эрээн-хот, крупнейший железнодорожный порт Китая на границе с Монголией, за последнее десятилетие стал свидетелем значительного роста международных грузовых поездов, что расширило сообщение между Китаем, Монголией и странами Центральной Европы. К марту 2022 года порт обслужил более 9000 грузовых поездов Китай-Европа с момента начала обслуживания в 2013 году.

Согласно отчету на веб-сайте правительства Китая, за последнее десятилетие в порту наблюдался быстрый рост грузовых поездов Китай-Европа.

Для повышения эффективности железнодорожный порт улучшил свои услуги, построив «умную платформу пограничного досмотра», предлагая таможенное оформление 24 часа в сутки и проводя бесконтактный досмотр в соответствии с протоколами эпидемического контроля.

«Станция запустила ряд инициатив по упрощению процедур, таких как приоритетная проверка грузовых поездов Китай-Европа и специальные каналы для материалов по профилактике эпидемий», — сказал директор станции Амгалан.

«Соблюдая протоколы противоэпидемического контроля, мы прилагаем все усилия для обеспечения безопасного и эффективного прохождения поездов Китай-Европа и качественного развития экономики в приграничной зоне», — добавил он.

В 2013 году было организовано только два таких поезда, тогда как в прошлом году через порт прошло 2739 поездов. 57 маршрутов соединяют более 50 городов в 22 регионах Китая и 44 остановки в девяти странах.

С расширением сети грузовых поездов Китай-Европа сельскохозяйственная и промышленная продукция со всего Китая может перевозиться на выездных поездах для продажи за границу. Прибывающие поезда везут зарубежные товары в Китай.

Китайская государственная железнодорожная группа заявила, что с 8 апреля начнет действовать новое национальное расписание железных дорог, при этом запланировано больше рейсов грузовых поездов Китай-Европа, чтобы лучше обслуживать международные цепочки поставок и повышать качество открытости.

К январю через все приграничные порты было совершено более 50 000 рейсов грузовых поездов Китай-Европа.

По данным группы, стоимость товаров, перевозимых грузовыми службами, резко выросла с 8 миллиардов долларов в 2016 году до 74,9 миллиардов долларов в прошлом году, увеличившись более чем в 9 раз.

источник: Fibre2Fashion

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