Джим Керри объявил о завершении актерской карьеры

CentralAsia (CA) - Актер и комик Джим Керри решил завершить актерскую карьеру. Об этом он сообщил в интервью Access Hollywood.

Беседа была посвящена предстоящему фильму «Соник в кино 2», в котором снялся Керри. Актер объявил о своем решение в середине интервью, и журналистка не сразу поняла, всерьез ли он.

«Я ухожу на пенсию. Я [говорю это] довольно серьезно. Если, конечно, вдруг ангелы принесут мне какой-то сценарий, написанный золотыми чернилами, и я пойму, что людям очень важно это увидеть, то может я и вернусь», - говорит Керри.

Он рассказал, что очень любит свою спокойную жизнь — артист посвятил себя в том числе рисованию — и хочет насладиться ею и отдохнуть от актерства. «Я сделал достаточно. Мне уже достаточно», — добавил он.

Джиму Керри 60 лет. Последний фильм с его участием — «Соник в кино 2» выйдет в прокат в США 8 апреля. Наибольшую известность ему принесли картины «Маска», «Эйс Вентура», «Брюс Всемогущий», «Шоу Трумана»,«Вечное сияние чистого разума» и «Гринч — похититель Рождества». На счету актера два «Золотых глобуса» и шесть номинаций на него, номинация на премию BAFTA и ряд других кинопремий.