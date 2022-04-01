Камеры зафиксировали момент обстрела нефтебазы в Белгороде

CentralAsia (CA) - Камеры зафиксировали момент пуска ракет с вертолетов ВС Украины по нефтебазе в Белгороде. Ролик был опубликован в сообществе «Белгород — это интересно» во «ВКонтакте».

На видео видно, как две боевые машины по очереди выпускают, предположительно, неуправляемые реактивные снаряды (НУРС). После этого вертолеты на высокой скорости и малой высоте улетают.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что нефтебазу обстреляли украинские войска. Он уточнил, что два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте. Глава региона заверил, что населению ничего не угрожает.