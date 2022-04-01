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Президент Таджикистана поздравил с наступлением Рамазана и призвал запастись продуктами

CentralAsia (TJ) -  Президент Таджикистана Эмомали Рахмон выступил 1 апреля с поздравительным посланием по случаю наступления священного месяца Рамазан.

В своем послании, текст которого опубликован на сайте главы государства, президент, отмечает, что в этом году месяц Рамазан пришелся на период начала весенних посевных работ.

«Это означает, что мы должны эффективно использовать каждый благоприятный весенний день, расширять сев культур и другие сельскохозяйственные работы»,- отметил Рахмон.

«Мы должны использовать каждый благоприятный весенний день с тем, чтобы своевременно завершить посевную кампанию, заложить основу для богатого урожая, всегда помнить о том, что в каждой семье необходимо запасаться продуктами питания на два года. В пользе этого народ убедился за последние годы, особенно за два последних года распространения инфекционного заболевания – коронавируса. Мы уже сегодня должны думать о том, что необходимо принять все меры для того, чтобы наши дети и члены наших семей, да и вообще все жители страны не сталкивались с какими-либо трудностями и не страдали от дефицита продовольствия или роста цен на него, особенно в предстоящий осенне-зимний период». - отмечается в тексте поздравления президента.

«Мы не должны забывать тяготы и страдания, которые перенес наш народ в годы навязанной гражданской войны из-за нехватки хлеба. В этой связи хочу еще раз подчеркнуть, что каждая семья должна думать о том, чтобы обеспечивать себя, производить как можно больше продукции и запасаться необходимыми продуктами питания на два года», - подчеркнул президент.

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