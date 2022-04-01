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Российская авиация за сутки поразила 52 украинских военных объекта, - Минобороны РФ
Игорь Конашенков.
Игорь Конашенков.

CentralAsia (CA) -  Российская авиация за сутки поразила 52 военных объекта Украины, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Среди них: 3 командных пункта, 3 реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс «Бук-М1», радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 9 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ», - сказал он.

Кроме того, российские Вооруженные силы с помощью высокоточного оружия воздушного базирования уничтожили 6 военных объектов Украины, в том числе 5 складов с боеприпасами.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 124 самолета и 81 вертолет, 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники», - перечислил Конашенков.

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