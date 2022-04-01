В Херсонской области украинские военные освободили 11 населенных пунктов, - Оперкомандование «Юг»

CentralAsia (CA) - Оперативное командование «Юг» сообщает, что в Херсонской области ВС Украины освободили 11 населенных пунктов.

Речь о селах на границе с Днепропетровской областью в направлении Кривого Рога:

Нововоронцовка,

Малая Шестерня,

Новогригоровка,

Тополиное,

Князевка,

Красновка,

Свободное,

Каменка,

Пригорье,

Кочубеевка,

Орлово.

«Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригаде местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания)», - говорится в сообщении.

Освобождая населенные пункты в Херсонской области, украинские военные получили российскую технику.

В частности, танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.