В Херсонской области украинские военные освободили 11 населенных пунктов, - Оперкомандование «Юг»
- Азия и мир, политика
- 14:24, 01 апреля 2022
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CentralAsia (CA) - Оперативное командование «Юг» сообщает, что в Херсонской области ВС Украины освободили 11 населенных пунктов.
Речь о селах на границе с Днепропетровской областью в направлении Кривого Рога:
Нововоронцовка,
Малая Шестерня,
Новогригоровка,
Тополиное,
Князевка,
Красновка,
Свободное,
Каменка,
Пригорье,
Кочубеевка,
Орлово.
«Благодаря военным 60-й отдельной пехотной бригаде местное население на сегодняшний день может получать гуманитарную помощь (медикаменты, продукты питания)», - говорится в сообщении.
Освобождая населенные пункты в Херсонской области, украинские военные получили российскую технику.
В частности, танки Т-64 (с полным боекомплектом), БМП-2, БМД-2, ЗУ-2М на базе МТЛБ.
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